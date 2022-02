“Non voglio averti nella mia vita”. GF Vip, Soleil Sorge a pezzi: il duro sfogo dopo quel gesto di Alex (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Mi sono rotta il c…”. Queste le parole di Soleil Sorge rivolte al suo grande ‘amico’ Alex Belli. Non sono passate molte ore da quando l’ex attore di Centrovetrine è entrato nella casa e già le cose si complicano da entrambe le parti. Il motivo? Belli in poco tempo ha riconquistato Delia Duran e i due si sono spinti a qualche limone di troppo. È qui che Soleil Sorge forse ha perso un po’ la pazienza. La giovane è rimasta zitta (a guardare) i baci dei due per un giorno intero, poi ha deciso di mettere qualche puntino sulla i. Una verra e propria scenata di gelosia, o almeno è quello che gli utenti dicono sui social. Soleil Sorge sostiene che Alex adesso sia diverso con lei e che da quanto è rientrato il loro rapporto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Mi sono rotta il c…”. Queste le parole dirivolte al suo grande ‘amico’Belli. Non sono passate molte ore da quando l’ex attore di Centrovetrine è entratocasa e già le cose si complicano da entrambe le parti. Il motivo? Belli in poco tempo ha riconquistato Delia Duran e i due si sono spinti a qualche limone di troppo. È qui cheforse ha perso un po’ la pazienza. La giovane è rimasta zitta (a guardare) i baci dei due per un giorno intero, poi ha deciso di mettere qualche puntino sulla i. Una verra e propria scenata di gelosia, o almeno èlo che gli utenti dicono sui social.sostiene cheadesso sia diverso con lei e che da quanto è rientrato il loro rapporto ...

