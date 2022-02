“Non lo accetto”. GF Vip, Soleil Sorge perde la pazienza dopo quello che ha saputo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nervi sempre più tesi dentro la casa del GF Vip con Soleil Sorge protagonista. Nelle ore scorse l’ex Uomini e Donne si è lasciata andare a pesanti confessioni con Katia Ricciarelli che, da parte sua, non è stata in silenzio. Una strana alleanza quella tra le due gieffine che domani si contenderanno un posto per la finalissima del 14 marzo accanto a Delia Duran che, lentamente, sta cercando di recuperare i rapporti con Alex Belli finora tra molti bassi e pochi alti. Insieme a Soleil Sorge e Katia in lista per la finalissima c’è anche Lulù Selassié, bersaglio di Sole. “È allucinante. Ti garantisco che arriverà in finale Lulù, tra noi tre arriverà lei.”. “ Io le cedo il posto con grande gioia, però questo sarebbe la pochezza di meriti. Meriti, tu, Barù, Davide e se devo mettere un altro nome metto Jessica, che ha una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nervi sempre più tesi dentro la casa del GF Vip conprotagonista. Nelle ore scorse l’ex Uomini e Donne si è lasciata andare a pesanti confessioni con Katia Ricciarelli che, da parte sua, non è stata in silenzio. Una strana alleanza quella tra le due gieffine che domani si contenderanno un posto per la finalissima del 14 marzo accanto a Delia Duran che, lentamente, sta cercando di recuperare i rapporti con Alex Belli finora tra molti bassi e pochi alti. Insieme ae Katia in lista per la finalissima c’è anche Lulù Selassié, bersaglio di Sole. “È allucinante. Ti garantisco che arriverà in finale Lulù, tra noi tre arriverà lei.”. “ Io le cedo il posto con grande gioia, però questo sarebbe la pochezza di meriti. Meriti, tu, Barù, Davide e se devo mettere un altro nome metto Jessica, che ha una ...

