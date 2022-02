No Vax, foglio di via per leader torinese che organizza iniziative per commemorare Mussolini (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È un accanimento verso di me. Sono l’uomo più temuto d’Italia”. L’ha presa così Nicola Franzoni, leader No Vax e No Green Pass, oggetto oggi di un foglio di via da Torino, notificato dalla questura di Torino che ha indagato su di lui e sui video diffusi in rete e nelle chat e sul suo comportamento durante la manifestazione dello scorso 19 dicembre in cui rivolgeva insulti al premier Draghi e al generale Figliuolo durante una manifestazione. Franzioni ha un canale telegram seguito da 15 mila utenti e promuove iniziative in tutta Italia: per il 19 febbraio ne ha lanciata una a Predappio, sulla tomba di Mussolini. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È un accanimento verso di me. Sono l’uomo più temuto d’Italia”. L’ha presa così Nicola Franzoni,No Vax e No Green Pass, oggetto oggi di undi via da Torino, notificato dalla questura di Torino che ha indagato su di lui e sui video diffusi in rete e nelle chat e sul suo comportamento durante la manifestazione dello scorso 19 dicembre in cui rivolgeva insulti al premier Draghi e al generale Figliuolo durante una manifestazione. Franzioni ha un canale telegram seguito da 15 mila utenti e promuovein tutta Italia: per il 19 febbraio ne ha lanciata una a Predappio, sulla tomba di. L'articolo proviene da Nuova Società.

