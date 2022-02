No al referendum sulla cannabis | è inammissibile

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte Costituzionale ha bocciato illegalizzazione dellain quanto ritenuto «». Ilè stato promosso dalle Associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone e dai partiti +Europa, Possibile, Radicali italiani, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista e Volt e dal punto di vista normativo faceva richiesta di - Depenalizzazione delle condotte di coltivazione c.d. “domestiche” e “rudimentali” delle piante di; in altri termini, la coltivazione ad uso personale non sarebbe più assoggettata a sanzioni di tipo penale, siano esse detentive o pecuniarie; - De-carcerizzazione di tutte le condotte diverse dalla coltivazione, che riguardano la ...

Dopo l'eutanasia, e la responsabilità civile dei giudici, la Corte Costituzionale boccia anche ilcannabis. Il presidente della Consulta, Giuliano Amato, spiega che i giudici lo hanno ritenuto 'Inammisibile'. Giustizia, Salvini incassa il sì aied esulta: "Vittoria!" Il ...Rispetto alcannabis, invece, è stata ritenuta l'inammissibilità per violazione di trattati internazionali e l'inidoneità a raggiungere lo scopo. 'Ilnon era...ROMA - La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente Giuliano Amato. La ...Già questo è sufficiente a farci violare obblighi internazionali plurimi che sono un limite indiscutibile dei referendum”. Amato torna poi sul quesito in merito all’omicidio del consenziente: “Nella ...