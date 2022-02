Morte Michele Merlo, per Nas “sintomi trattati con superficialità, cure compromesse” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Morte di Michele Merlo, secondo il Corriere del Veneto sarebbero due i medici nel mirino dei Nas per le indagini sul decesso del cantante ed ex concorrente di Amici e X Factor. Si tratterebbe del medico di base del giovane e di un medico della Continuità assistenziale di Vergato, in Emilia. Per la Morte di Merlo, scomparso a 28 anni il 6 giugno scorso a Bologna a causa di una leucemia fulminante, al momento è però indagato il solo medico di base. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, per i Nas emergerebbero “evidenti responsabilità” dei due medici, perché “trattando con superficialità i sintomi suggestivi di leucemia, ne ritardavano la diagnosi compromettendo l’esito delle cure”. In particolare, in un’informativa dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) –di, secondo il Corriere del Veneto sarebbero due i medici nel mirino dei Nas per le indagini sul decesso del cantante ed ex concorrente di Amici e X Factor. Si tratterebbe del medico di base del giovane e di un medico della Continuità assistenziale di Vergato, in Emilia. Per ladi, scomparso a 28 anni il 6 giugno scorso a Bologna a causa di una leucemia fulminante, al momento è però indagato il solo medico di base. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, per i Nas emergerebbero “evidenti responsabilità” dei due medici, perché “trattando consuggestivi di leucemia, ne ritardavano la diagnosi compromettendo l’esito delle”. In particolare, in un’informativa dei ...

