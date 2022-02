Marsiglia | l’amore di Pau Lopez | «Lascerei questo club solo se me lo chiedesse il presidente»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il portiere Pauha espresso tutto il suo amore per ilPau, portiere deled ex Roma, in una diretta Twitch dell’Olympique ha parlato del suo amore per ilfrancese. LE PAROLE – «La mia intenzione è arrivare alla conclusione del mio contratto con il, ovvero arrivare almeno fino al 2026. Partireinel caso me lo dovesse chiedere ilPablo Longoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.