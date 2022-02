LIVE Volta ao Algarve 2022, prima tappa in DIRETTA: il gruppo inizia a spingere, 1’50” di ritardo ai -60 km (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VUELTA A ANDALUCIA 17.06 Ora una nuova accelerazione del plotone a 1’25”, mai così vicini. 17.03 Resta immutato il vantaggio del gruppo di testa ai -60. 16.55 Passa anche il gruppo, 1’15” solamente il ritardo dai fuggitivi. 16.49 Mancano 70 km all’arrivo! 16.47 Passa al traguardo volante il gruppetto dei quattro fuggitivi, vicino il plotone che scende sotto i 90” di ritardo. 16.43 La discesa terminerà con il traguardo volante di Aljezur. 16.37 La Intermachè ha imposto un gran ritmo e si riporta a 1’50” quando inizia il tratto più ripido della discesa. 16.33 Prosegue il forcing del plotone, che riduce il gap a 2’30” quando ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VUELTA A ANDALUCIA 17.06 Ora una nuova accelerazione del plotone a 1’25”, mai così vicini. 17.03 Resta immutato il vantaggio deldi testa ai -60. 16.55 Passa anche il, 1’15” solamente ildai fuggitivi. 16.49 Mancano 70 km all’arrivo! 16.47 Passa al traguardo volante il gruppetto dei quattro fuggitivi, vicino il plotone che scende sotto i 90” di. 16.43 La discesa terminerà con il traguardo volante di Aljezur. 16.37 La Intermachè ha imposto un gran ritmo e si riporta a” quandoil tratto più ripido della discesa. 16.33 Prosegue il forcing del plotone, che riduce il gap a 2’30” quando ...

