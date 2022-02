LIVE Sci alpino, Prova discesa donne combinata in DIRETTA: Shiffrin nettamente al comando su Gisin (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.11: Ritardo oltre quattro secondi per l’austriaca Katharina Huber. Ora tocca a Federica Brignone. 5.09: Mikaela Shiffrin nettamente al comando. Un secondo di vantaggio su Michelle Gisin. E’ un divario che se ripetuto domani potrebbe consegnare la medaglia d’oro all’americana. 5.07: L’australiana Smart è terza a 1.63. Adesso una Prova importante, quella di Mikaela Shiffrin. 5.05: L’americana Isabella Wright chiude a 1.49 da Gisin. Adesso l’australiana Smart. 5.03: L’austriaca Christine Scheyer si rialza nella parte finale e chiude addirittura a quasi tre secondi da Gisin. 5.02: 1’34”56 il tempo della svizzera Michelle Gisin. 5.00: Si comincia. Michelle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.11: Ritardo oltre quattro secondi per l’austriaca Katharina Huber. Ora tocca a Federica Brignone. 5.09: Mikaelaal. Un secondo di vantaggio su Michelle. E’ un divario che se ripetuto domani potrebbe consegnare la medaglia d’oro all’americana. 5.07: L’australiana Smart è terza a 1.63. Adesso unaimportante, quella di Mikaela. 5.05: L’americana Isabella Wright chiude a 1.49 da. Adesso l’australiana Smart. 5.03: L’austriaca Christine Scheyer si rialza nella parte finale e chiude addirittura a quasi tre secondi da. 5.02: 1’34”56 il tempo della svizzera Michelle. 5.00: Si comincia. Michelle ...

