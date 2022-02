LIVE – Alessandria-Lecce 0-0 | Serie B 2021 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladi, match valido per la ventitreesima giornata di. La capolista salentina di questo campionato cadetto davvero incerto fa visita ai piemontesi che si trovano in zona playout e vanno a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Moccagatta? Fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 di mercoledì 16 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 46? Si riparte con una brutta sorpresa: cala la nebbia sul Moccagatta, si può giocare ma tutto il secondo tempo sarà soggetto a rischio stop. 45? Finisce qui il primo tempo, pareggio ...