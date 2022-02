"Lei è malata, voi fate schifo". La meloniana fa una gaffe, la insultano e Crosetto sbrocca: una dolorosa verità sulla Lucaselli | Guarda (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una gaffe di Ylenja Lucaselli ha fatto il giro della rete e ha scatenato non solo ironia, ma anche tante polemiche. Il sospetto è che il fatto di essere una deputata di Fratelli d'Italia ha giocato a suo sfavore, dato che in molti le hanno dato addosso con cattiveria per partito preso. Portando avanti la tesi sua e del suo partito contro il Green Pass, la Lucaselli ha pubblicato su Facebook un post con un errore di “calcolo”. “Ci sono più di 500 milioni di italiani che non potranno andare a lavoro e che non potranno portare a casa lo stipendio perché lo Stato ha deciso che per farlo serve un pass. Questa non è democrazia”, è il messaggio scritto dalla deputata meloniana, che evidentemente ha commesso un refuso scrivendo “milioni” al posto di “mila”. Nonostante il post sia stato cancellato dopo pochi minuti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unadi Ylenjaha fatto il giro della rete e ha scatenato non solo ironia, ma anche tante polemiche. Il sospetto è che il fatto di essere una deputata di Fratelli d'Italia ha giocato a suo sfavore, dato che in molti le hanno dato addosso con cattiveria per partito preso. Portando avanti la tesi sua e del suo partito contro il Green Pass, laha pubblicato su Facebook un post con un errore di “calcolo”. “Ci sono più di 500 milioni di italiani che non potranno andare a lavoro e che non potranno portare a casa lo stipendio perché lo Stato ha deciso che per farlo serve un pass. Questa non è democrazia”, è il messaggio scritto dalla deputata, che evidentemente ha commesso un refuso scrivendo “milioni” al posto di “mila”. Nonostante il post sia stato cancellato dopo pochi minuti, ...

Advertising

LoredanaSalvat8 : @spi4ndo Brava Soleil, lei ti ha dato della malata mentale,cosa è peggio delle due? dai - giu0112 : @yenisey74 Lei è malata di un insano comunismo - lwtxbuck : hanno addirittura detto a mia zia, visibilmente malata, per strada che era una capra a mettersi la mascherina. ma c… - Enzo97736396 : @CharlyMatt Grazie @CharlyMatt per la tua testimonianza. So cosa hai passato, dal 2019 seguo mia madre malata di tu… - OBongallino : Continuate a segnalare e bloccare sta malata, cambia nome ma sempre lei è.Da denuncia per diffamazione sta demente. -