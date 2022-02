Lazio, Luis Alberto: 'Tornare in Spagna? Ho 3 anni di contratto, ma il desiderio c'è. Mi farebbe stare bene' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato in esclusiva alla trasmissione Jijantes del suo passato e del suo futuro aprendo al... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il centrocampista della, ha parlato in esclusiva alla trasmissione Jijantes del suo passato e del suo futuro aprendo al...

Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, Luis Alberto: 'Tornare in Spagna? Ho 3 anni di contratto, ma il desiderio c'è. Mi farebbe stare bene' - cmdotcom : #Lazio, #LuisAlberto: 'Tornare in Spagna? Ho 3 anni di contratto, ma il desiderio c'è. Mi farebbe stare bene'… - sportli26181512 : Lazio, Luis Alberto: 'Tornare in Spagna? Ho 3 anni di contratto, ma il desiderio c'è. Mi farebbe stare bene': Il ce… - SoyCalcio_ : ?? Se confirman los sancionados para la J26 de la Serie A: Ferrari (Sassuolo). Okereke (Venecia), Amian (Spezia), Br… - LALAZIOMIA : SERIE A | La decisione del giudice sportivo: un turno di squalifica per Leiva e Luis Alberto… -