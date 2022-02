Lazio, approvata l’estensione delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “Il Consiglio regionale ha approvato la mozione che ho presentato, e sottoscritta anche dai colleghi Tripodi e Cartaginese, con la quale si chiede di estendere la validità delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo tramite rinnovo“. A farlo sapere è il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi, che spiega: “Il nostro obiettivo è stato quello di porre rimedio all’incertezza e alla sperequazione legata alla gestione di queste concessioni presenti nella regione Lazio, di cui oltre 450 solo nel comune di Fiumicino, e in molti casi insistenti in aree già servite dai servizi pubblici essenziali, a volte realizzati dagli stessi concessionari”. “L’urgenza dell’intervento deriva ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “Il Consiglio regionale ha approvato la mozione che ho presentato, e sottoscritta anche dai colleghi Tripodi e Cartaginese, con la quale si chiede di estendere la validitàad usotramite rinnovo“. A farlo sapere è il vicepresidente del Consiglio regionale dele consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi, che spiega: “Il nostro obiettivo è stato quello di porre rimedio all’incertezza e alla sperequazione legata alla gestione di questepresenti nella regione, di cui oltre 450 solo nel comune di Fiumicino, e in molti casi insistenti in aree già servite dai servizi pubblici essenziali, a volte realizzati dagli stessi concessionari”. “L’urgenza dell’intervento deriva ...

