Il bonus asilo nido viaggia ancora in autonomia - Ecco cosa sapere

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il contributo per la frequenza delle strutture pubbliche e private non è compreso nell’Assegno unico. Domande da inoltrare all’Inps.

ISEE Basso 2022, Assegno Unico e Nido I due ISEE basso 2022, Assegno Unico e Nido sono compatibili. Il primo è erogato a tutte le famiglie con figli dal 7° mese. Domande da inoltrare all'Inps. L'Assegno unico dal prossimo marzo assorbirà quasi tutte le misure di sostegno alla natalità, ma non il bonus asilo nido, il contributo per il pagamento di rette per la ... «L'assegno unico - sottolinea l'Istituto - non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido». Cos'è il bonus asili nido Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito ...