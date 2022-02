I Fatti Vostri, parla Pasquale Bacco: “Mi vergogno di quello che dicevo da medico e leader No Vax, è giusto che oggi io debba pagare” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tra gli ospiti di Salvo Sottile a I Fatti Vostri, durante la puntata di ieri 15 febbraio, anche Pasquale Bacco. Il medico, ex leader del Movimento No Vax, si è lasciato andare ad un lungo mea culpa in diretta su Rai 2. “Questa è la storia di un uomo di scienza, che per molto tempo ha negato la strage immensa causata dal Covid. Per lui era tutta una invenzione, oggi lo abbiamo qui”, ha detto il conduttore. In seguito ha mandato in onda un vecchio filmato di Bacco in cui affermava: “Questo virus è una grande invenzione, abbiamo ucciso noi le persone nelle terapie intensive. Su quei morti hanno costruito tutto questo”. Oppure: “Ci sono medici che non hanno più dignità, non è morto nessuno all’ospedale, nessun mio collega”, diceva al programma radiofonico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tra gli ospiti di Salvo Sottile a I, durante la puntata di ieri 15 febbraio, anche. Il, exdel Movimento No Vax, si è lasciato andare ad un lungo mea culpa in diretta su Rai 2. “Questa è la storia di un uomo di scienza, che per molto tempo ha negato la strage immensa causata dal Covid. Per lui era tutta una invenzione,lo abbiamo qui”, ha detto il conduttore. In seguito ha mandato in onda un vecchio filmato diin cui affermava: “Questo virus è una grande invenzione, abbiamo ucciso noi le persone nelle terapie intensive. Su quei morti hanno costruito tutto questo”. Oppure: “Ci sono medici che non hanno più dignità, non è morto nessuno all’ospedale, nessun mio collega”, diceva al programma radiofonico ...

Advertising

andreadelogu : 7.4 #tonica grazie. Da tutti noi del gruppo non solo da me. Grazie. (Se salta fuori che han sbagliato i contegg… - Alexand85272347 : RT @longagnani: Voi, indifferenti, avete le mani sporche di sangue. Voi, che ubbidite gioiosi, massa informe plasmabile a piacere. Voi, c… - GrimalOg : Della serie non per sapere i fatti vostri ma per organizzare i miei ???????? - foolforzyoux : tanto per farmi i fatti vostri di che anno siete? - Joyofli79316250 : RT @andreadelogu: 7.4 #tonica grazie. Da tutti noi del gruppo non solo da me. Grazie. (Se salta fuori che han sbagliato i conteggi dell… -