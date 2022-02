Grande Fratello Vip | Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan | lui la sta usando? Parla l’ex Emanuela Tittocchia

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)sono innamoratissimi, ma qualcuno non la pensa allo stesso modo., ex del gieffino, hato della situazione fra lui e la concorrente del GF Vip 6. Leggi anche:Vip: Katarina, ex moglie di Alex Belli, confessa «Nei giochetti con Delia c’erano più partecipanti che alle Olimpiadi»...

Soleil Sorge si lascia andare ad uno sfogo con Alex Belli che ha accolto a braccia aperte quando è rientrato nella casa delVip. L'influencer sperava di ritrovare con lui il rapporto di complicità che hanno avuto nei primi tre mesi del reality, ma la presenza di Delia Duran ha allontanato Belli che sta ...Alex Belli è forte della convinzione di aver sempre dimostratocoerenza nei propri sentimenti e gesti, ma questa convinzione sta per essere distrutta dopo il suo ritorno alVip . L'attore, infatti, è finito nel mirino di alcune concorrenti della Casa che proprio non hanno digerito la situazione creata da Belli, il quale si è visto costretto a fare un'...Emanuela Tittocchia – tramite un’intervista a Nuovo Tv – ha voluto mettere in guardia Miriana Trevisan: Stai lontana da Biagio perché lui usa le persone per arrivare ai suoi risultati. Ho il dovere di ...Lunedì scorso ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli. Difatti quest’ultimo è tornato nella casa più spiata dagli italiani per cercare di recuperare il suo matrimonio ...