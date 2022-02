Gli equilibri nel direttivo Bce si spostano verso la stretta monetaria e il rendimento del Btp rivede quota 2% (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un po’ alla volta il cerchio attorno al debito italiano si sta stringendo. Nelle ultime 24 ore si sono susseguite tre dichiarazioni di membri del consiglio direttivo della Banca centrale europea a sostegno di una stretta monetaria. La Bce “molto probabilmente” alzerà i tassi d’interesse nel 2022 per fronteggiare la fiammata senza precedenti dell’inflazione, anche se dovrà farlo senza agitare troppo le acque”, ha detto questo pomeriggio Martins Kazaks, membro del Consiglio direttivo e Governatore della banca centrale di Lettonia. “Dipenderà dai dati – ha detto Kazacs – “vedremo, ma è molto probabile che accada quest’anno”. Ieri il più influente governatore della banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau ha prospettato la possibilità che gli acquisti di titoli da parte della Bce termin nel terzo trimestre di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un po’ alla volta il cerchio attorno al debito italiano si sta stringendo. Nelle ultime 24 ore si sono susseguite tre dichiarazioni di membri del consigliodella Banca centrale europea a sostegno di una. La Bce “molto probabilmente” alzerà i tassi d’interesse nel 2022 per fronteggiare la fiammata senza precedenti dell’inflazione, anche se dovrà farlo senza agitare troppo le acque”, ha detto questo pomeriggio Martins Kazaks, membro del Consiglioe Governatore della banca centrale di Lettonia. “Dipenderà dai dati – ha detto Kazacs – “vedremo, ma è molto probabile che accada quest’anno”. Ieri il più influente governatore della banca centrale francese Francois Villeroy de Galhau ha prospettato la possibilità che gli acquisti di titoli da parte della Bce termin nel terzo trimestre di ...

Advertising

jeanpauldl1998 : @NandoPiscopo1 @VolCasciavit @Stocciz2 No ma lui assicura di seguirlo da una vita e io ci credo, semplicemente vede… - ImVal02 : @MicheleAngeril L’80% delle dinamiche in quella casa sono dovute a Sole, ha diviso una casa, ha rotto gli equilibri… - Giovannaxxx99 : @81rosanna Lui è un cucciolo lei sra spazzata ma x fatti suoi ...è esausta 5 mesi li dentro ogni settimana rompono gli equilibri .. - RevolutionCher : Ma un uomo per un giorno può rompersi il cazzo di avere i propri equilibri minati da un fintone che gli piomba dura… - javame : @gianluca_sarto purtroppo non ho tempo per vederle ma mi chiedo se i tanti acquisti abbiano un po' rotto gli equilibri in squadra -