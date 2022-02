F1, Nicholas Latifi: “La visibilità è sicuramente diversa in alcune curve” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nicholas Latifi ed Alexander Albon hanno evidenziato le prime differenze con le vecchie monoposto in quel di Silverstone, tracciato scelto da Williams per i primi chilometri con l’inedita FW44 che ieri è stata presentata in vista del Mondiale 2022. Il canadese ed il thailandese hanno effettuato un test in nella ‘casa del motorsport inglese’, 100km previsti da regolamento sulla falsariga dei test svolti da Aston Martin. Ricordiamo infatti i primi passaggi svolti dalla AMR22 di settimana scorsa. Latifi ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “La visibilità è sicuramente diversa in alcune curve. Credo che dipenda solo dal tipo di piega e da quanto stai sterzando. Penso che sarà solo qualcosa a cui tutti dovranno abituarsi. In ogni caso ci sono dei punti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ed Alexander Albon hanno evidenziato le prime differenze con le vecchie monoposto in quel di Silverstone, tracciato scelto da Williams per i primi chilometri con l’inedita FW44 che ieri è stata presentata in vista del Mondiale 2022. Il canadese ed il thailandese hanno effettuato un test in nella ‘casa del motorsport inglese’, 100km previsti da regolamento sulla falsariga dei test svolti da Aston Martin. Ricordiamo infatti i primi passaggi svolti dalla AMR22 di settimana scorsa.ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ladiversa in. Credo che dipenda solo dal tipo di piega e da quanto stai sterzando. Penso che sarà solo qualcosa a cui tutti dovranno abituarsi. In ogni caso ci sono dei punti ...

