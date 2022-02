F1, Lando Norris: “Ci sono persone che hanno niente di meglio da fare che attaccare gli altri” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lando Norris esprime la propria opinione a pochi giorni dai test pre stagionali di Barcellona (Spagna), la prima vera prova in pista con le nuove monoposto. Il britannico torna a parlare dei social media, protagonisti in negativo nel finale della stagione 2021. Ricordiamo infatti le minacce riportate al canadese Nicholas Latifi (Williams), pilota che in un certo senso ha deciso le sorti del campionato finendo contro le barriere a pochi passaggi dal termine dell’evento di Yas Marina. Il britannico ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ho visto che ci sono persone che hanno niente di meglio da fare che attaccare gli altri. Odio queste cose. Da parte mia è tutto più divertente per me e prendo tutto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)esprime la propria opinione a pochi giorni dai test pre stagionali di Barcellona (Spagna), la prima vera prova in pista con le nuove monoposto. Il britannico torna a parlare dei social media, protagonisti in negativo nel finale della stagione 2021. Ricordiamo infatti le minacce riportate al canadese Nicholas Latifi (Williams), pilota che in un certo senso ha deciso le sorti del campionato finendo contro le barriere a pochi passaggi dal termine dell’evento di Yas Marina. Il britannico ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ho visto che cichedidachegli. Odio queste cose. Da parte mia è tutto più divertente per me e prendo tutto ...

Advertising

realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | Daniel Ricciardo non teme di rivivere con Lando Norris quello che gli era già capitato con Max Verstappen https:/… - FormulaPassion : #F1 | Lando #Norris ha mostrato un po' di preoccupazione per le dimensioni dei nuovi pneumatici - falightwood : In un’intervista mi pare recente hanno chiesto a Lando chi preferisse tra Lewis e Verstappen? E lui ha risposto Ver… - FormulaPassion : #F1 | Daniel Ricciardo non teme di rivivere con Lando Norris quello che gli era già capitato con Max Verstappen - FormulaPassion : #F1 | Secondo Lando Norris, le battaglie della prossima stagione dureranno molti meno giri -