F1 | George Russell cambia casco… per rispetto di Michael Schumacher

George Russell è uno dei piloti che bisognerà tenere d'occhio in questo 2022. Dopo un triennio con la Williams, il britannico è arrivato nella scuderia cardine di questi ultimi anni di Formula 1, la Mercedes, affiancando il pluricampione Lewis Hamilton con l'obiettivo di raccogliere il suo scettro al ritiro del numero 44. Con il suo arrivo nella casa di Brackley il pilota inglese, che ha compiuto ieri 24 anni, ha dovuto cambiare qualcosa nel suo aspetto in corsa. Dal weekend del 20 marzo in Bahrein, vestirà un casco differente rispetto ai suoi primi tre anni nel circus, di colore nero. Nelle sue stagioni alla Williams Russell ha vestito un casco rosso, inserendo parti blu per adattarsi al colore della sua scuderia. Invece in questo 2022 il design prevede una base nera; una scelta fatta per rispettare Michael Schumacher.

OA_Sport : George Russell ha deciso di cambiare casco per rispetto di Michael Schumacher: i dettagli - biazzarro : RT @tolovethedamned: perché purtroppo a me che a voi di george russell non interessa... non interessa - tolovethedamned : perché purtroppo a me che a voi di george russell non interessa... non interessa - automotorinews : ??? #F1, George #Russell presenta il suo nuovo casco ?? Tanto nero accompagnato da strisce di rosso e lo sponsor… - Adropof_Blue : RT @poesiadeimotori: Compie 24 anni George Russell. Il promesso, finalmente promosso???? . . . #Russell #GeorgeRussell @GeorgeRussell63 htt… -

Ultime Notizie dalla rete : George Russell 'L'ho fatto per rispetto nei confronti di Michael Schumacher', il grande gesto di George Russell George Russell, che in carriera aveva sempre vestito questo colore , il preferito da utilizzare per il proprio casco, ora che è diventato un pilota ufficiale del team tedesco ha deciso di cambiare in ...

Formula 1 - Russell: 'Impossibile fissare un obiettivo per la prossima stagione' Nella prima intervista da pilota ufficiale Mercedes, George Russell ha preferito non fissare alcuno obiettivo per la stagione 2022 di Formula 1, sottolineando come il cambio regolamentare non consentirà di fare alcuna previsione per il primo Gran Premio ...

F1, George Russell cambia casco... per rispetto di Michael Schumacher OA Sport F1, la Mercedes omaggia Lewis Hamilton Ora Hamilton e il suo nuovo compagno di squadra George Russell si possono concentrare sulla presentazione della vettura che avverrà venerdì 18 febbraio. E da lì potranno prepararsi al riscatto nei ...

Tra i giovani talenti del programma Mercedes anche l'italiano Andrea Kimi Antonelli Gwen Lagrue, consulente per lo sviluppo piloti del team, ritiene che questo sia “un anno speciale con la promozione di George (Russell ndr), il quale è stato uno dei primi piloti del programma giovani ...

