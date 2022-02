Energia e materie prime, il distretto di Parma fa i conti con i rincari. Prosciuttifici e conservieri: “Siamo tra due fuochi, tra poco dovremo aumentare i prezzi” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “I rincari dell’Energia sono esponenziali: se continua così saremo costretti ad aumentare i prezzi”. Non nasconde la preoccupazione Paolo Tanara, titolare del Prosciuttificio Tanara Giancarlo, 20 milioni di euro di fatturato e 45 dipendenti a Langhirano, in provincia di Parma. Sono in molti nel suo settore a registrare un aumento dei costi di produzione di circa il 15-20%. I Prosciuttifici, infatti, consumano molta Energia. “Gli impianti frigoriferi vanno lasciati accesi 24 ore al giorno sette giorni su sette”, prosegue Tanara, e “il costo mensile di luce e gas è raddoppiato rispetto al primo semestre del 2021”. Ma il problema non è solo l’Energia: ci sono anche le difficoltà nei rifornimenti. Negli ultimi mesi, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Idell’sono esponenziali: senua così saremo costretti ad”. Non nasconde la preoccupazione Paolo Tanara, titolare delo Tanara Giancarlo, 20 milioni di euro di fatturato e 45 dipendenti a Langhirano, in provincia di. Sono in molti nel suo settore a registrare un aumento dei costi di produzione di circa il 15-20%. I, infatti, consumano molta. “Gli impianti frigoriferi vanno lasciati accesi 24 ore al giorno sette giorni su sette”, prosegue Tanara, e “il costo mensile di luce e gas è raddoppiato rispetto al primo semestre del 2021”. Ma il problema non è solo l’: ci sono anche le difficoltà nei rifornimenti. Negli ultimi mesi, i ...

Advertising

pdnetwork : La ripresa è a rischio per l’aumento del costo di materie prime. Dobbiamo agire rapidamente per restituire fiducia… - pdnetwork : La ripresa è a rischio per l’aumento del costo delle materie prime e dell'energia. Chiediamo al Governo di interve… - lula_aseu : RT @cugusi1952: Gli allevatori sardi sono di nuovo in agitazione non solo per il prezzo del latte ma anche per l'aumento del costo dell'ene… - Frascarologiuse : @Open_gol I prezzi di energia e di alcune materie prime utili per la sopravvivenza umana, non dovrebbero essere pre… - Lia17564478 : RT @cugusi1952: Gli allevatori sardi sono di nuovo in agitazione non solo per il prezzo del latte ma anche per l'aumento del costo dell'ene… -