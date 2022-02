“Ecco cosa mi succede”. Giovanna Civitillo, la denuncia pubblica su lei e Amadeus (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovanna Civitillo rompe il silenzio. La moglie di Amadeus ha fatto sognare dalla prima fila del Teatro Ariston. Anche durante il Festival di Sanremo tra molti argomenti trattati, l’amore per il marito è stato una di questi. Ma nonostante sia molto apprezzata da tutti, Giovanna ha rivelato nel corso di una lunga intervista al magazine Novella 2000, un dettaglio più che privato. Ecco di cosa si tratta. C’è qualcosa che Giovanna Civitillo non riesce ancora ad accettare, ovvero di essere spesso definita come la moglie di Amadeus. Questo nonostante abbia alle spalle una carriera professionale di tutto rispetto. “Una volta, forse, mi infastidiva essere indicata come la ‘moglie di’, ora non più. Sono orgogliosa di essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)rompe il silenzio. La moglie diha fatto sognare dalla prima fila del Teatro Ariston. Anche durante il Festival di Sanremo tra molti argomenti trattati, l’amore per il marito è stato una di questi. Ma nonostante sia molto apprezzata da tutti,ha rivelato nel corso di una lunga intervista al magazine Novella 2000, un dettaglio più che privato.disi tratta. C’è qualchenon riesce ancora ad accettare, ovvero di essere spesso definita come la moglie di. Questo nonostante abbia alle spalle una carriera professionale di tutto rispetto. “Una volta, forse, mi infastidiva essere indicata come la ‘moglie di’, ora non più. Sono orgogliosa di essere ...

