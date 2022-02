E’ crisi tra Blanco e la fidanzata Giulia? Una risposta particolare insinua il dubbio – VIDEO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante le varie interviste di Sanremo 2022, il giovane Blanco ha sempre avuto un pensiero per la sua fidanzata. “Giulia ti amo!”, urlato alle telecamere dei vari programmi, era diventato un vero cult, specie per le espressioni facciali di Mahmood. E’ crisi tra Blanco e la fidanzata Giulia? Spunta un VIDEO sospetto A distanza di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante le varie interviste di Sanremo 2022, il giovaneha sempre avuto un pensiero per la sua. “ti amo!”, urlato alle telecamere dei vari programmi, era diventato un vero cult, specie per le espressioni facciali di Mahmood. E’trae la? Spunta unsospetto A distanza di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

amnestyitalia : Alla vigilia del vertice tra Unione europea e Unione africana in programma in Belgio, sollecitati i leader europei… - luigidimaio : Domani andrò in #Ucraina. Gli obiettivi dell’Italia e di tutti i nostri partner sono quelli di ridurre la tensione… - Rvaticanaitalia : 'No alla guerra, no alle armi, i conflitti si possono sempre risolvere con il dialogo'. Sono le parole dei giovani… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: Sotto la pressione della crisi climatica, negli ultimi anni molti storici hanno incluso l’ambiente tra i loro oggetti d… - LucaNardone : RT @confartigianato: Le tensioni al confine tra #Russia e #Ucraina riguardano direttamente l'economia italiana. La zona ha un'importanza st… -