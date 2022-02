Cult&Rain lancia la prima collezione di sneakers NFT di lusso che conquisterà il metaverso (e non solo) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cult&Rain il marchio di moda deluxe nato dall'universo crypto, lancia Genesis Drop, la sua prima collezione di sneakers composta da 2000 NFT animati in 4K abbinati a 2000 modelli fisici. Una conferma che il confine tra digitale e fisico nella moda (ma non solo) è sempre più sottile e intersecato. Il brand che mixa arte 3D e lusso è stato fondato dal visionario George Yang, direttore creativo con oltre 17 anni di esperienza tra New York, Milano e Parigi, che in passato ha lavorato per case blasonate come Theory, Costume National, Guy Laroche e Cerruti Paris, e che si sta facendo largo con la sua filosofia di portare l'alta moda nel web. Questa capsule ne è l'esempio più significativo, e vede ogni NFT, ovvero, come definisce il dizionario Collins questo acronimo ormai dilagante, «un ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cult&Rain il marchio di moda deluxe nato dall'universo crypto,Genesis Drop, la suadicomposta da 2000 NFT animati in 4K abbinati a 2000 modelli fisici. Una conferma che il confine tra digitale e fisico nella moda (ma non) è sempre più sottile e intersecato. Il brand che mixa arte 3D eè stato fondato dal visionario George Yang, direttore creativo con oltre 17 anni di esperienza tra New York, Milano e Parigi, che in passato ha lavorato per case blasonate come Theory, Costume National, Guy Laroche e Cerruti Paris, e che si sta facendo largo con la sua filosofia di portare l'alta moda nel web. Questa capsule ne è l'esempio più significativo, e vede ogni NFT, ovvero, come definisce il dizionario Collins questo acronimo ormai dilagante, «un ...

