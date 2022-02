Cosa si sono detti Draghi e Macron a cena sul Sahel (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ieri sera il premier Mario Draghi era a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron e parlare di Cosa fare nella regione africana del Sahel. Da un mese un contingente italiano formato da sei elicotteri e da specialisti militari è in Mali per appoggiare la missione internazionale “Takuba” voluta dai francesi per combattere i gruppi estremisti che infestano la regione e tenere sotto controllo il traffico di migranti. E’ un assortimento di forze speciali europee che collabora con i soldati locali e gli italiani si occupano di soccorrere con gli elicotteri i feriti in caso di scontri – vuol dire operare in situazioni pericolose. Il regime golpista del Mali, però, sta mettendo in difficoltà la missione e sta costringendo alcuni contingenti ad abbandonare: è già successo con Danimarca e Svezia, altri ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ieri sera il premier Marioera a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuele parlare difare nella regione africana del. Da un mese un contingente italiano formato da sei elicotteri e da specialisti militari è in Mali per appoggiare la missione internazionale “Takuba” voluta dai francesi per combattere i gruppi estremisti che infestano la regione e tenere sotto controllo il traffico di migranti. E’ un assortimento di forze speciali europee che collabora con i soldati locali e gli italiani si occupano di soccorrere con gli elicotteri i feriti in caso di scontri – vuol dire operare in situazioni pericolose. Il regime golpista del Mali, però, sta mettendo in difficoltà la missione e sta costringendo alcuni contingenti ad abbandonare: è già successo con Danimarca e Svezia, altri ...

