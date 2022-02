C'è il metano tra Pisa e Livorno. L'ingegnere: «Ecco come lo estraggo e perché le multinazionali sono fuggite» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marcello Biancotti racconta la sua storia: «Fu un’intuizione quando i grandi gruppi lasciarono i pozzi. Il caro energia? Abbiamo il gas anche a "casa nostra", ma non lo sfruttiamo completamente» Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marcello Biancotti racconta la sua storia: «Fu un’intuizione quando i grandi gruppi lasciarono i pozzi. Il caro energia? Abbiamo il gas anche a "casa nostra", ma non lo sfruttiamo completamente»

Advertising

armido : RT @SibillaNomade: C'è il metano tra Pisa e Livorno. L'ingegnere: «Ecco come lo estraggo e perché le multinazionali sono fuggite» https://t… - iltirreno : RT @SibillaNomade: C'è il metano tra Pisa e Livorno. L'ingegnere: «Ecco come lo estraggo e perché le multinazionali sono fuggite» https://t… - SerFiss : RT @franzamazzotti: #ricordiamodomani #12febbraio NO A NUCLEARE E GAS METANO COME FONTI GREEN Alle ore 16.30 .Tra gli ospiti il #PremioNob… - SibillaNomade : C'è il metano tra Pisa e Livorno. L'ingegnere: «Ecco come lo estraggo e perché le multinazionali sono fuggite»… - PrimaBergamo : Per difendersi dai rincari i locali ora valutano pure di ridurre gli orari d'apertura: Davanti a bollette della luc… -