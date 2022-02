Cantù, operaio rimane schiacciato sotto una pressa: trasportato in codice rosso in ospedale, è grave (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un operaio di circa 30 anni è rimasto vittima di un nuovo grave incidente sul lavoro. Il fatto risale al pomeriggio di mercoledì quando l’uomo, che lavora nell’azienda Fondart, è rimasto schiacciato sotto una pressa a Cantù, in provincia di Como. A dare notizia dell’incidente è stato il 118, intervenuto intorno alle 17.30 una volta ricevuto l’allarme. La vittima è stata trovata sotto la pressa ed è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano con traumi multipli da schiacciamento a testa, volto e torace e ustioni di 2° e 3° grado. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le autorità sanitarie. La dinamica dell’incidente, a cui non hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Undi circa 30 anni è rimasto vittima di un nuovoincidente sul lavoro. Il fatto risale al pomeriggio di mercoledì quando l’uomo, che lavora nell’azienda Fondart, è rimastouna, in provincia di Como. A dare notizia dell’incidente è stato il 118, intervenuto intorno alle 17.30 una volta ricevuto l’allarme. La vittima è stata trovatalaed è stata trasportata incon l’elisoccorso all’Niguarda di Milano con traumi multipli da schiacciamento a testa, volto e torace e ustioni di 2° e 3° grado. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le autorità sanitarie. La dinamica dell’incidente, a cui non hanno ...

