Borsa | Europa incerta | Milano gira in calo con le banche

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Piazza Affari si presenta a fine mattinata con l'indice Ftse Mib indello 0,3%, dopo aver perso i modesti rialzi segnati nella mattinata. In frenata tutti i listini europei, che si muovono in ...

Advertising

LumsaNews : Le #Borse europee tirano il fiato dopo l’allentamento della tensione in #Ucraina. Oggi Apertura positiva ma i merca… - 24ORERadiocor : Borsa: Europa perde slancio iniziale, Milano -0,36% frenata da banche - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - infoiteconomia : Borsa: Europa verso consolidamento rialzi vigilia, petrolio torna a salire - Il Sole 24 ORE -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

... e il V seminario italo - russo di Genova, venerdì 18 febbraio al Palazzo della. Tra gli ... Fallico ha fatto ampio riferimento all'Ucraina e alla situazione nell'dell'Est nella sua ...Poco mossa Eni (+0,3%) che sta assistendo al debutto altalenante della sua controllata Var energi ( - 2,1%) alladi Oslo. Sale Generali (+0,9%) nel giorno del cda chiamato limare la lista per ...(Teleborsa) - Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Leggera ...5% alla Borsa di Parigi). Fuori dal segmento principale, a Milano, tra i bancari in evidenza Mps (-3,97%), dopo la smentita che la societa' ha bisogno di un aumento di capitale da 3,5 miliardi di euro ...