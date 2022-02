Auto e bus turistici domani in piazza Castello: “Aiuti subito, o tante aziende chiuderanno” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) domani, giovedì 17 febbraio, alle 10 in piazza Castello gli operatori Ncc (noleggio con conducente) manifesteranno con le loro Auto e i loro bus turistici contro l’indifferenza delle istituzioni locali e nazionali verso la loro drammatica situazione. La manifestazione è organizzata da Federnoleggio-Confesercenti e da Sistema Trasporti, due delle maggiori sigle di categoria, nell’àmbito di un’iniziativa nazionale che si svolgerà nelle principali città italiane.Il settore è in ginocchio, con perdite di fatturato dell’80% nel 2020 e del 50% nel 2021; dopo una parziale ripresa nell’estate, da novembre in poi sono ricominciate le disdette e Auto e bus sono di nuovo fermi sui piazzali. “In questa situazione – dicono le associazioni -, la Regione non solo non ha fatto nulla e ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 16 febbraio 2022), giovedì 17 febbraio, alle 10 ingli operatori Ncc (noleggio con conducente) manifesteranno con le loroe i loro buscontro l’indifferenza delle istituzioni locali e nazionali verso la loro drammatica situazione. La manifestazione è organizzata da Federnoleggio-Confesercenti e da Sistema Trasporti, due delle maggiori sigle di categoria, nell’àmbito di un’iniziativa nazionale che si svolgerà nelle principali città italiane.Il settore è in ginocchio, con perdite di fatturato dell’80% nel 2020 e del 50% nel 2021; dopo una parziale ripresa nell’estate, da novembre in poi sono ricominciate le disdette ee bus sono di nuovo fermi suili. “In questa situazione – dicono le associazioni -, la Regione non solo non ha fatto nulla e ...

