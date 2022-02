Atalanta, Gasperini su Zapata: «Situazione difficile, i tempi saranno lunghi» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato dell’infortunio patito da Zapata Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Olympiacos ha parlato anche dell’infortunio di Duvan Zapata. INFORTUNIO Zapata – «La Situazione di Zapata è abbastanza nota, i tempi saranno molto lunghi. Palomino e Miranchuk? Non recupereranno a breve termine, siamo quelli di domenica scorsa, speriamo di non perdere nessuno». LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’allenatore dell’ha parlato dell’infortunio patito daGian Piero, allenatore dell’, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Olympiacos ha parlato anche dell’infortunio di Duvan. INFORTUNIO– «Ladiè abbastanza nota, imolto. Palomino e Miranchuk? Non recupereranno a breve termine, siamo quelli di domenica scorsa, speriamo di non perdere nessuno». LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

