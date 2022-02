Andrea Delogu incanta in abito leopardata: “Concentratevi sulle cose fighe” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Andrea Delogu si prepara all’esordio: look leopardato per la nuova avventura televisiva su Rai Due: “”Concentratevi sulle cose fighe” Andrea Delogu è sicuramente uno dei volti noti della televisione più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 febbraio 2022)si prepara all’esordio: look leopardato per la nuova avventura televisiva su Rai Due: “”è sicuramente uno dei volti noti della televisione più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

Jeffry60779912 : RT @dea_channel: ieri praticamente è stato l'Andrea Delogu day??, e la Divina al debutto con il suo #Tonica su rai 2 non ha assolutamente de… - DenverCartoons : RT @Cinguetterai_: ??Su Rai 2 il pubblico ha perso la testa per #Tonica. Il nuovo programma di Andrea Delogu ha debuttato in seconda serata… - ParliamoDiNews : Gaia Gozzi bacia Andrea Delogu in diretta/ `Non immaginavo questo trasporto...` #GaiaGozzi - zazoomblog : Andrea Delogu non trattiene l’emozione: “Una soddisfazione immensa” – FOTO - #Andrea #Delogu #trattiene… - zazoomblog : Andrea Delogu non trattiene l’emozione: “Una soddisfazione immensa” – FOTO - #Andrea #Delogu #trattiene -