Alla scoperta di Ovy, l’assistente virtuale che risponde alle mail (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Stamane andiamo Alla scoperta di Ovy. Di cosa si tratta? Partiamo dal principio. Userbot, una startup milanese fondata nel 2017 da Antonio Giarrusso che ha fatto debuttare in tutto il mondo Ovy. Si tratta di un’assistente virtuale che risponde alle mail al posto nostro, a volte intuendo anche il tono della conversazione andando a centrare e contestualizzare la risposta da dare all’interlocutore. Userboat ha da sempre investito nell’intelligenza artificiale conversazionale. La nuova frontiera per le chiamate vocali e assistenti virtuali dalle parvenze umane. La piattaforma si basa su una tecnologia proprietaria e brevettata basata sull’elaborazione del linguaggio naturale e sul deep learning tramite reti neurali artificiali. Le risposte elaborate non sono mai ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Stamane andiamodi Ovy. Di cosa si tratta? Partiamo dal principio. Userbot, una startup milanese fondata nel 2017 da Antonio Giarrusso che ha fatto debuttare in tutto il mondo Ovy. Si tratta di un’assistentecheal posto nostro, a volte intuendo anche il tono della conversazione andando a centrare e contestualizzare la risposta da dare all’interlocutore. Userboat ha da sempre investito nell’intelligenza artificiale conversazionale. La nuova frontiera per le chiamate vocali e assistenti virtuali dparvenze umane. La piattaforma si basa su una tecnologia proprietaria e brevettata basata sull’elaborazione del linguaggio naturale e sul deep learning tramite reti neurali artificiali. Le risposte elaborate non sono mai ...

Advertising

GiovaQuez : Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità sono stati registrati 500 mila morti e 130 milioni di casi… - JuventusFCYouth : ?? «Essere alla Juve è un sogno» Iling si racconta: dalla lunga esperienza al Chelsea fino all'approdo in bianconer… - Roma_H_24 : 'Ma che stai sulla Salaria?' Gli studenti del Righi in gonna e pancia scoperta per solidarietà alla compagna -… - AllafineViaggio : Condivido gli spunti interessanti proposti da @Giovyfh per andare alla scoperta del #Galles ?? - lonelyplanet_it : A Bologna sarà possibile fare un tour alla scoperta dei portici della città. 62 km di arcate che si snodano sotto g… -