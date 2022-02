Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 19:15 (Di martedì 15 febbraio 2022) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A12 Roma TARQUINIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA FREGENE E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE Roma. INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA; IL TRAFFICO SCORRE SOLO SU DUE CORSIE. PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PERMANGONO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022)DEL 15 FEBBRAIOORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12TARQUINIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA FREGENE E IL BIVIO PER LAFIUMICINO IN DIREZIONE. INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA; IL TRAFFICO SCORRE SOLO SU DUE CORSIE. PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PERMANGONO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Camion urta viadotto: chiusa l'E45 tra Ravenna e lo svincolo di Mirabilandia Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità, i ...giornata di domani (16 febbraio) il doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Roma.

Camion urta il viadotto, danni ad una delle travi: chiusa per verifiche l'E45 in direzione Roma tra gli svincoli di Ravenna e Standiana A seguito dell' urto di un mezzo fuori sagoma , in transito sulla sottostante viabilità comunale Fosso Ghiaia, sono stati rilevati danni ad una delle travi di bordo del viadotto ...in direzione Roma.

