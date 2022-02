Ufficiale, la Salernitana ha esonerato Colantuono | Serie A News (Di martedì 15 febbraio 2022) La Salernitana ha sollevato Stefano Colantuono dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Chi al suo posto? Ecco chi è il favorito Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Laha sollevato Stefanodall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Chi al suo posto? Ecco chi è il favorito

Advertising

fisco24_info : Calcio: ufficiale, la Salernitana esonera Colantuono: Per la successione Nicola in vantaggio su Pirlo - ParliamoDiNews : UFFICIALE - Salernitana, esonerato Colantuono: nelle prossime ore il sostituto, c`è un nome in pole… - solopallone : Calcio: ufficiale, la Salernitana esonera Colantuono - infoitsport : Salernitana, ufficiale l’esonero di Colantuono: in arrivo Nicola - sportli26181512 : Salernitana, UFFICIALE l'esonero di Colantuono: Nicola supera Pirlo per sostituirlo: Come abbiamo anticipato ieri s… -