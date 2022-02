Ucraina, la guerra del gas può diventare un deterrente: interrompere le forniture non conviene a nessuno, ma gli Usa provano ad allontanare l’Europa da Mosca (Di martedì 15 febbraio 2022) Un’invasione russa dell’Ucraina, in questo momento, non conviene a nessuno e quella paventata soprattutto da Stati Uniti e Gran Bretagna rischia di trasformarsi in una guerra del gas molto più che un conflitto sulla sicurezza al confine tra Nato e Russia. Non conviene a Mosca, per la quale rappresenterebbe un costo militare ed economico che non è in grado di sostenere. Non conviene all’Ucraina che sarebbe destinata, nella migliore delle ipotesi, a cedere un’altra parte di terreno alla Federazione. E non conviene nemmeno all’Europa, e quindi alla maggior parte dei Paesi Nato, che con Mosca intrattiene rapporti commerciali e di dipendenza energetica troppo importanti per essere messi in discussione. Chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Un’invasione russa dell’, in questo momento, none quella paventata soprattutto da Stati Uniti e Gran Bretagna rischia di trasformarsi in unadel gas molto più che un conflitto sulla sicurezza al confine tra Nato e Russia. Non, per la quale rappresenterebbe un costo militare ed economico che non è in grado di sostenere. Nonall’che sarebbe destinata, nella migliore delle ipotesi, a cedere un’altra parte di terreno alla Federazione. E nonnemmeno al, e quindi alla maggior parte dei Paesi Nato, che conintrattiene rapporti commerciali e di dipendenza energetica troppo importanti per essere messi in discussione. Chi ...

Advertising

lauraboldrini : Sostengo l’iniziativa: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte l… - Agenzia_Ansa : La Russia ha già iniziato una guerra 'ibrida' fatta di pressione economica, cyberattacchi e dei falsi allarmi bomba… - Paolo_Bargiggia : In tv a @StaseraItalia invitano il prof @MassimoGalli51 a parlare anche della guerra Russia-Ucraina... Avete stravinto! Mi arrendo... - deralte48 : RT @editoreruggeri: MICROCAMEO 15/2/22 Affinché nessuno perda la faccia si convochi una grande Conferenza di Pace a Ginevra per firmare un… - Elisabe94838092 : RT @fattoquotidiano: Ucraina, la guerra del gas può diventare un deterrente: interrompere le forniture non conviene a nessuno, ma gli Usa p… -