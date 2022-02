Torna di moda la stangata, ma per la giurisprudenza di Netflix la donna è comunque vittima (Di martedì 15 febbraio 2022) È un ottimo momento per approfittarsene, essendo femmine. Lo si capisce da mille indizi, e anche dal fatto che, su Netflix, se ti chiami Anna e ti fingi un’altra sei comunque un po’ vittima, ma se ti chiami Simon e ti fingi un altro sei il male incarnato. Shimon Hayut scopriamo che si chiama così dopo che ha già truffato un bel po’ di donne, nel “Truffatore di Tinder”. Donne non sveglissime, e già qui si apre il dibattito etico sempre valido da Wanna Marchi in poi: se ti fai truffare quando la truffa è così evidente, va incarcerato il cattivo per truffa, o vai interdetto tu per manifesta alloccaggine? Simon Leviev, presunto erede d’un commerciante di diamanti, fa la bella vita (è una citazione di Oronzo di Temptation Island, lo preciso perché vi so poco preparati sui classici della letteratura). Va a prendere le donne in aereo privato, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 febbraio 2022) È un ottimo momento per approfittarsene, essendo femmine. Lo si capisce da mille indizi, e anche dal fatto che, su, se ti chiami Anna e ti fingi un’altra seiun po’, ma se ti chiami Simon e ti fingi un altro sei il male incarnato. Shimon Hayut scopriamo che si chiama così dopo che ha già truffato un bel po’ di donne, nel “Truffatore di Tinder”. Donne non sveglissime, e già qui si apre il dibattito etico sempre valido da Wanna Marchi in poi: se ti fai truffare quando la truffa è così evidente, va incarcerato il cattivo per truffa, o vai interdetto tu per manifesta alloccaggine? Simon Leviev, presunto erede d’un commerciante di diamanti, fa la bella vita (è una citazione di Oronzo di Temptation Island, lo preciso perché vi so poco preparati sui classici della letteratura). Va a prendere le donne in aereo privato, ...

