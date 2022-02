“Sono inorridita” | Alex Belli esagera | gesto completamente fuori luogo

(Di martedì 15 febbraio 2022)torna in casa ma commette già il primo errore: condannato dal popolo del web, ecco cosa è successo(screenshot YouTube)è stato uno dei personaggi più enigmatici della casa del GF Vip. Dopo aver lasciato il gioco per chiarire alcune incomprensioni con sua moglie Delia, che ha successivamente preso il suo posto come con concorrente, il vippone è tornato nella casa per avere un ultimo e definitivo confronto con Delia. Delia Duran ha ribadito svariate volte di non voler avere più a che fare con. Tuttavia, durante la notte, i due sinuovamente avvicinati. Dopo un discorso di, infatti, la gieffina sembrebbe essersi ammorbidita e pronta per perdonare il suo amato.non si ...

Advertising

VanyReeves : @Soleilandia Sono inorridita da questa cosa, davvero! - itsannieilibon : RT @annapetit12: Ma era proprio indispensabile la@battuta sull’orso a Jessiha?? #jerù sono inorridita - vivirossi6 : RT @annapetit12: Ma era proprio indispensabile la@battuta sull’orso a Jessiha?? #jerù sono inorridita - annapetit12 : Ma era proprio indispensabile la@battuta sull’orso a Jessiha?? #jerù sono inorridita - 2611Vale : @MastyCatsy Davvero sono inorridita. -

Ultime Notizie dalla rete : Sono inorridita

Specialmag.it

...Windsor I massaggi sportivi nella suite del principe Andrea 'Non so come ma appena arrivata mi... Ma il fratello Harry tace › La regina Elisabetta: sui souvenir del Giubileo c'è ...stata immediatamente colpita dalla sua incredibile forza enel capire che la terribile violenza che aveva subito non era affatto un caso isolato. Sapevo che dovevo scoprire di più. ...L’indignazione dilaga nel web: l’irripetibile frase pronunciata ai danni di Jessica Selassiè penalizza gravemente un concorrente in gara. Il web è in fermento nelle ultime ore. Nel primo pomeriggio il ...Mondo - Ma come suo solito, Lilibet non celebrerà l'occasione, neppure in privato. Almeno per ora. Regina Elisabetta, la medaglia del giubileo anche ai Sussex e Andrea X Leggi anche › La regina ...