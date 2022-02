Sofia Goggia | “Se mi avessero detto che avrei vinto un argento…” – VIDEO

Advertising

Coninews : ? SOFIA E NADIA DA SOGNOOOO ? La discesa olimpica di #Beijing2022 si tinge d'azzurro con l'ARGENTO ?? di Sofia… - ItaliaTeam_it : ????????, ????????????. ?? Prova MAIUSCOLA, Sofia Goggia è ancora sul podio olimpico! #ItaliaTeam | #Beijing2022 |… - LiaCapizzi : Sofia, ma cosa hai fatto? P-a-z-z-e-s-c-a L' ARGENTO della Goggia è un'impresa dannatamente emozionante. A 23 gio… - aifosatir : RT @Coninews: Doppia gioia tricolore ?????? Sofia e Nadia con le medaglieeeee! ???? #ItaliaTeam #Beijing2022 #AlpineSkiing #Goggia #Delago @F… - MattiMattiPh : RT @Eurosport_IT: Il sorriso finale di Sofia ci fa emozionare ?? 20 giorni dopo la lesione del crociato, @goggiasofia è di nuovo in pista:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

"E' una favola a cui ho saputo credere, perché a Cortina dopo l'infortunio sembrava un sogno andato in fumo".si gode l'argento nella libera ai Giochi di Pechino, conquistato a tre settimane dalla caduta che aveva messo a rischio la partecipazione olimpica. "Ringrazio i medici che mi hanno detto ...Nadia Delago conquista la medaglia di bronzo nella discesa, alle spalle di(argento) e Corinne Suter (oro). Guarda gli highlights. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 su discovery+Giovanni Malagò non trattiene l’entusiasmo dopo le due medaglie vinte dall’Italia, con Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo), nella discesa libera femminile a Pachino 2022. “Una grandissima ..."E' una favola a cui ho saputo credere, perché a Cortina dopo l'infortunio sembrava un sogno andato in fumo". Sofia Goggia si gode l'argento nella libera ai Giochi di Pechino, conquistato a tre ...