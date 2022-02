Ragazze d' oro

Leggi su gqitalia

(Di martedì 15 febbraio 2022) Che cosa c’è di più bello di una medaglia d’oro? Un argento e un bronzo. Nel giorno più atteso dei Giochi olimpici di Pechino 2022, dove tutti hanno tenuto il fiato sospeso per il comeback, già miracoloso, di Sofia Goggia, a 23 giorni dall’infortunio, in Italia nevica al nord. Oltre muraglia il sole, invece, gioca a nascondino con le ombre ed è allora che il cielo si tinge di un azzurro tutto italiano. Sofia Goggia compie l’impresa ed entra nella leggenda, conquistando la medaglia d’argento nella discesa a 16/100 dalla svizzera Corinne Suter, oro “in carica” dopo i Mondiali di Cortina 2021, che proprio Sofia aveva saltato per un altro infortunio. Il traguardo non basta a Sofia, o meglio non basta al team Italia, perché al terzo posto (57/100) è medaglia di bronzo Nadia Delago, la più giovane delle sisters di val Gardena. A 24 anni, mai era salita sul podio di coppa del Mondo: lo aveva ...