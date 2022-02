Rabiot lascia la Juventus? Allegri deluso: il sostituto dal Brasile è pronto (Di martedì 15 febbraio 2022) Adrien Rabiot era arrivato con grande entusiasmo e aspettative alla Juve, ma il suo rendimento ha deluso a Torino stanno cercando altro. La Juventus è sempre alla ricerca del meglio che il calcio mondiale possa offrire e non è dunque un caso che i bianconeri stiano sempre setacciando tutto il mondo per poter acquistare dei campioni che potrebbero essere in grado di cambiare le sorti del campionato e Adrien Rabiot potrebbe essere sacrificato per far spazio a uno di questi. Adrien Rabiot Juventus (GettyImages)Quando la Juventus acquistò a parametro zero Adrien Rabiot dal Paris Saint Germain erano davvero in molti a credere che la Signora avesse compiuto un vero e scintillante affare, considerato da molti come il futuro Pogba. Dell’ex ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 febbraio 2022) Adrienera arrivato con grande entusiasmo e aspettative alla Juve, ma il suo rendimento haa Torino stanno cercando altro. Laè sempre alla ricerca del meglio che il calcio mondiale possa offrire e non è dunque un caso che i bianconeri stiano sempre setacciando tutto il mondo per poter acquistare dei campioni che potrebbero essere in grado di cambiare le sorti del campionato e Adrienpotrebbe essere sacrificato per far spazio a uno di questi. Adrien(GettyImages)Quando laacquistò a parametro zero Adriendal Paris Saint Germain erano davvero in molti a credere che la Signora avesse compiuto un vero e scintillante affare, considerato da molti come il futuro Pogba. Dell’ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Rabiot lascia Sulla strada giusta... ... arrivato a conclusione di una giocata in verticale avviata da Dybala e rifinita da Rabiot, viene ... Si libera di Demiral con una finta e lascia partire un sinistro a giro diretto all'incrocio dei pali ...

Juve: è già finita la magia? Allegri e la mentalità 'Vecchia' ... quindi si capiva fin da subito che in mezzo al campo la Juve era sofferente, Rabiot e Locatelli si ... Che formazione ha messo in campo Il pareggio lascia la Juventus al quarto posto, ma un'altra gara ...

Rabiot lascia la Juventus? Allegri deluso: il sostituto dal Brasile è pronto Juve Dipendenza Inter, che terribile notizia: l’ultim’ora fa tremare anche Zhang LEGGI ANCHE – Rabiot contro Allegri, la frase incredibile che lascia senza parole. Sempre secondo il Daily Mail, infatti, Lautaro Martinez sarebbe il profilo adeguato per rinforzare l’attacco Secondo ...

Verso Inter-Liverpool, Simone Inzaghi in conferenza ad Appiano Gentile alle 13.45 (Fcinternews.it) LEGGI ANCHE – Rabiot contro Allegri, la frase incredibile che lascia senza parole. Sempre secondo il Daily Mail, infatti, Lautaro Martinez sarebbe il profilo adeguato per rinforzare l ...

