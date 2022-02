Peschereccio spagnolo naufragato in Canada. "Si teme una strage"

(Di martedì 15 febbraio 2022) Unal largo dell' isola di Terranova , in; siche varie persone siano morte. Lo hanno reso noto le autorità spagnole. Tre marinai sono stati trovati in ...

Unè naufragato al largo dell' isola di Terranova , in Canada; si teme che varie persone siano morte. Lo hanno reso noto le autorità spagnole. Tre marinai sono stati trovati in vita ...Madrid, 15 feb 14:02 - Ungaliziano è affondato questa mattina nelle acque al largo di Terranova (Canada). A bordo della nave Villa de Pitanxo, con...Madrid, 15 febbraio 2022 - Un peschereccio spagnolo è naufragato al largo dell’isola di Terranova, in Canada; si teme che varie persone siano morte. Lo hanno reso noto le autorità spagnole. Tre ...