Pechino 2022 | pattinaggio artistico | Valieva non perfetta ma al comando dopo il programma corto

(Di martedì 15 febbraio 2022)alcune giornate decisamente convulse a causa della positività al doping della favorita Kamilae della sua riammissione alla gara di singoloun appello al CAS di Losanna vinto a tempo di record, è andato in scena sul ghiaccio del Capitol Indoor Stadium diildel singolo femminile. La quindicenne russa, visibilmente tesa e molto emotivagli eventi che hanno inevitabilmente condizionato il suo approccio alla competizione, ha eseguito unsicuramente al di sotto dei suoi standard, con un evidente errore in uscita dal triplo axel costatole quasi cinque punti, ma che le ha comunque permesso di ottenere il primo posto provvisorio. In seconda posizione si è classificata Anna ...

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - GDF : Giochi Olimpici di Pechino 2022. Una straordinaria @goggiasofia, che a 23 giorni dall’infortunio di Cortina d’Ampez… - sportface2016 : #Beijing2022: Lucio #Dalla ai Giochi Olimpici, il belga #Hendrickx pattina sulle note di #Caruso - carlo_noviello : @Beijing2022: #Curling, per l’Italia è un #oro storico -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

ROMA - E' stata una corsa contro il tempo e la sfortuna che Sofia Goggia ha vinto, conquistando la medaglia d'argento nella discesa libera a, dopo appena due settimane dal trattamento con gel piastrinico al ginocchio sinistro lesionato , eseguito da Claudio Zorzi, chirurgo ortopedico, direttore del Dipartimento di Ortopedia e ...... quattro giornate dal termine di, a quota 13. 'Sofi' e 'Neidi', per motivi diversi, rischiavano di dover essere semplici spettatrici. La prima rischiava di non essere al cancelletto dopo ...Dopo una breve pausa, lo sci di fondo è pronto a tornare in azione. Mercoledì 16 febbraio si assegnerà il V titolo olimpico femminile della team sprint, o sprint a coppie, come sarebbe più corretto ...Quello di Sofia Goggia, che l'ha portata alla conquista della medaglia d'argento - nella notte italiana - alle Olimpiadi di Pechino, è l'ultimo dei recuperi lampo che hanno scritto le più incredibili ...