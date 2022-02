Oscar 2022: la conduzione sarà TUTTA al femminile, ci saranno 3 conduttrici (Di martedì 15 febbraio 2022) La conduzione per l’edizione dei premi Oscar di quest’anno sarà TUTTA al femminile. Dopo l’autogestione degli ultimi tre anni, gli Oscar 2022 del 27 marzo 2023 tornano ad avere un padrone di casa, anzi tre. Per cercare di risollevare gli ascolti sempre più calanti e per risultare più al passo coi tempi, l’Academy ha deciso, a questo giro, di puntare su un cast tutto al femminile: Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall. saranno loro, infatti, a tenere le fila della notte più scintillante del cinema, con la speranza che questa 94esima edizione strappi qualche brandello di normalità in più rispetto a quella andata in scena nel 2021, rivoluzionata a causa del Covid. Finalmente ci sono 3 donne alla conduzione degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Laper l’edizione dei premidi quest’annoal. Dopo l’autogestione degli ultimi tre anni, glidel 27 marzo 2023 tornano ad avere un padrone di casa, anzi tre. Per cercare di risollevare gli ascolti sempre più calanti e per risultare più al passo coi tempi, l’Academy ha deciso, a questo giro, di puntare su un cast tutto al: Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall.loro, infatti, a tenere le fila della notte più scintillante del cinema, con la speranza che questa 94esima edizione strappi qualche brandello di normalità in più rispetto a quella andata in scena nel 2021, rivoluzionata a causa del Covid. Finalmente ci sono 3 donne alladegli ...

