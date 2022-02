Olimpiadi 2022 | italiani in gara mercoledì 16 febbraio | orari e programma completo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 febbraio 2022): ecco ildella 12esima giornata, quella di domani,16. Saranno assegnati ben 8 titoli e, a gareggiare, troveremo 38 atleti. Si tratta di tutte discipline che avranno ghiaccio e neve come protagoniste: bob, sci alpino, curling, combinata nordica, sci di fondo, biathlon e short track. Ricordiamo che leInvernali di Pechinosi potranno vedere su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito su Rai Play. Leggi anche:Apple aggiorna iPhone e iPad, cosa cambia e come installare iOS 15.3.1: ildel 16 ...