No al referendum sull' eutanasia I giudici | la vita deve essere tutelata

(Di martedì 15 febbraio 2022) Sentenza in linea con la tradizione della Corte, non si può modificare una legge con operazioni 'taglia e cuci' di ANTONELLA COPPARI Video Dalla giustizia all', ecco gli otto quesiti

EnricoLetta : La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sull’ #eutanasialegale deve ora spingere il Parlam… - Tommasolabate : La Consulta dichiara inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia. I giudici costituzionali avranno avuto s… - ilpost : La Corte Costituzionale ha respinto il referendum sull’eutanasia - EnricoFarm : RT @CorteCost: Inammissibile il referendum sull’omicidio del consenziente. - RobertoBerretta : Bocciato dalla consulta il referendum sull'eutanasia, si preferisce fare finta di niente e lasciare morire le persone in silenzio... -

Diversi, invece, i parlamentari - da Paola Taverna a Stefano Buffagni - che propongono ora di intervenire in Aula (dopo lo stop della Consulta al) per una legge'eutanasia.Sentenza in linea con la tradizione della Corte, non si può modificare una legge con operazioni 'taglia e cuci' di ANTONELLA COPPARI Video Dalla giustizia all'eutanasia, ecco gli otto quesitiLa Corte costituzionale boccia il referendum su l’eutanasia. La camera di consiglio si è riunita oggi per discutere sull’ammissibilità del referendum ‘Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice ...Roma, 15 febbraio 2022 - Il referendum sull’eutanasia non si farà. La Consulta ieri ha bocciato il quesito che chiedeva l’abrogazione parziale dell’articolo 579 del codice penale (omicidio del ...