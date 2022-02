Nba, le partite della notte: DeRozan inarrestabile, Curry fa felice i Nets (Di martedì 15 febbraio 2022) Nove le partite della notte Nba dove i Brooklyn Nets, senza stelle, ritrovano la vittoria dopo 11 sconfitte consecutive. A guidare il successo degli uomini di coach Steve Nash è il nuovo arrivato Seth Curry che, con una prova da leader, trascina i suoi nuovi compagni con 23 punti e 7 rimbalzi. Va male, invece, a suo fratello Steph nonostante i 33 punti messi a referto, sono i Clippers ad uscire dalla Crypto.com Arena con una vittoria importantissima per morale e classifica. Portland si sbarazza a domicilio dei Bucks orfani di Giannis, guidati dal duo Simons-Hart che combinano per 58 punti. Mattatore di serata, neanche a dirlo, è Demar DeRozan che continua la striscia di partite da 30+ punti a partita con i 40 rifilati a San Antonio. Nba, Chicago Bulls-San Antonio ... Leggi su zon (Di martedì 15 febbraio 2022) Nove leNba dove i Brooklyn, senza stelle, ritrovano la vittoria dopo 11 sconfitte consecutive. A guidare il successo degli uomini di coach Steve Nash è il nuovo arrivato Sethche, con una prova da leader, trascina i suoi nuovi compagni con 23 punti e 7 rimbalzi. Va male, invece, a suo fratello Steph nonostante i 33 punti messi a referto, sono i Clippers ad uscire dalla Crypto.com Arena con una vittoria importantissima per morale e classifica. Portland si sbarazza a domicilio dei Bucks orfani di Giannis, guidati dal duo Simons-Hart che combinano per 58 punti. Mattatore di serata, neanche a dirlo, è Demarche continua la striscia dida 30+ punti a partita con i 40 rifilati a San Antonio. Nba, Chicago Bulls-San Antonio ...

