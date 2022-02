Maturità 2022, Bianchi difende la sua idea: “Senza seconda prova significava azzerare la specificità del percorso. Lo scorso anno c’era una situazione diversa” (Di martedì 15 febbraio 2022) "Ho insistito con l'idea di reintrodurre sia la prima prova di italiano che quella specifica di indirizzo. Ho insistito per la seconda prova perchè è quella che differenzia il percorso che uno ha fatto, il classico, lo scientifico, quello del tecnico e del professionale. E quindi far venir meno la seconda prova significava azzerare la specificità del percorso". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022) "Ho insistito con l'di reintrodurre sia la primadi italiano che quella specifica di indirizzo. Ho insistito per laperchè è quella che differenzia ilche uno ha fatto, il classico, lo scientifico, quello del tecnico e del professionale. E quindi far venir meno laladel". L'articolo .

