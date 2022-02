Mattina cinque, Federica Panicucci riceve i fiori per San Valentino e il collega Francesco Vecchi le lancia una frecciata al veleno (Di martedì 15 febbraio 2022) Quella di ieri, lunedì 14 febbraio 2022, è stata una puntata molto particolare di Mattino cinque. La puntata in questione andata in onda nel giorno di San Valentino ha visto infatti protagonista la conduttrice Federica Panicucci che ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del fidanzato Marco Bacini. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Federica Panicucci riceve una bellissima sorpresa nel giorno di San Valentino San Valentino è una ricorrenza molto importante in quanto proprio in tale occasione viene celebrato e festeggiato l’amore. Molti sono i programmi all’interno dei quali proprio ieri, 14 febbraio, si è affrontato questo argomento. Tra questi anche Mattino 5 ovvero il noto programma Mediaset condotto da ... Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022) Quella di ieri, lunedì 14 febbraio 2022, è stata una puntata molto particolare di Mattino. La puntata in questione andata in onda nel giorno di Sanha visto infatti protagonista la conduttriceche ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del fidanzato Marco Bacini. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?una bellissima sorpresa nel giorno di SanSanè una ricorrenza molto importante in quanto proprio in tale occasione viene celebrato e festeggiato l’amore. Molti sono i programmi all’interno dei quali proprio ieri, 14 febbraio, si è affrontato questo argomento. Tra questi anche Mattino 5 ovvero il noto programma Mediaset condotto da ...

