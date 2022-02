Madonna di Lourdes | nella chiesa del centro storico a Ragusa

(Di martedì 15 febbraio 2022)– La preghiera a San Michele per la liberazione dal Maligno ha caratterizzato, ieri pomeriggio, una delle visite alladituttora in corsochiesetta che sorge in pieno. E’ stato il rettore, il sacerdote Giuseppe Cabibbo, a officiare il rito dopo che già si era tenuta la santa messa, la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione a cura della sottosezione Unitalsi di. Le 15 Visite alladistanno animando questi particolari momenti in unaculla di tale tradizione nel capoluogo ibleo. L’edificio di culto è aperto ogni giorno dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. Tra gli altri momenti particolari, il 18 febbraio ci sarà la ...

Advertising

akpolyme : RT @vlg_v: Festa della Madonna di Lourdes!Vi auguro pace e infinite benedizioni cari amici ???????? - itsadecadance : Non è autocommiserazione o lamentarmi a vuoto, succede sempre che mi deve andare sempre storto qualcosa non capisco… - ragusaoggi : #ragusa | Le 15 visite alla Madonna di Lourdes: ieri sera, a Ragusa, la preghiera a San Michele - GEROJORGE6 : RT @vlg_v: Festa della Madonna di Lourdes!Vi auguro pace e infinite benedizioni cari amici ???????? - VasuBharat09 : RT @vlg_v: Festa della Madonna di Lourdes!Vi auguro pace e infinite benedizioni cari amici ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna Lourdes

La preghiera a San Michele per la liberazione dal Maligno ha caratterizzato, ieri pomeriggio, una delle visite alladituttora in corso nella chiesetta che sorge in pieno centro storico a Ragusa. E' stato il rettore, il sacerdote Giuseppe Cabibbo, a officiare il rito dopo che già si era tenuta la ...Il sindaco di Sava (BR) Dario Iaia ha ricordato sui social la festa delladi, ricordando che il suo paese festeggia l'evento con una celebrazione eucaristica officiata dal vescovo. La ...Ragusa – La preghiera a San Michele per la liberazione dal Maligno ha caratterizzato, ieri pomeriggio, una delle visite alla Madonna di Lourdes tuttora in corso nella chiesetta che sorge in pieno ...La preghiera a San Michele per la liberazione dal Maligno ha caratterizzato, ieri pomeriggio, una delle visite alla Madonna di Lourdes tuttora in corso nella chiesetta che sorge in pieno centro ...