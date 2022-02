LIVE Pattinaggio artistico, corto donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: fari puntati su Kamila Valieva, in gara “sub iudice” (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13: Un errore in apertura per la australiana che poi è riuscita a portare a casa n discreto programma corto 12.10: Solo doppio Lutz in apertura, bene la combinazione triplo Rittberger+triplo Rittberger, bene il doppio Axel 12.07: Inizia il secondo gruppo con l’australiana Kailani Craine, 23 anni, di Newcastle. E’ allenata da Tiffany Chin, Chris Pottenger. e’ stata 17ma a PyeongChang e 26ma ai Mondiali dello scorso anno a Stoccolma. Si esibisce su Heart of Glass di Blondie 11.47: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio e a seguire il secondo gruppo. Questa la classifica dopo il primo gruppo: 1 4 JPN KAWABE Mana 62.69 2 3 AUT MIKUTINA Olga 61.14 3 5 NED van ZUNDERT Lindsay 59.24 4 2 FIN SAARINEN Jenni 56.97 5 6 SWE TALJEGARD Josefin 54.51 6 1 UKR SHABOTOVA Anastasiia 48.68 11.45: La ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.13: Un errore in apertura per la australiana che poi è riuscita a portare a casa n discreto programma12.10: Solo doppio Lutz in apertura, bene la combinazione triplo Rittberger+triplo Rittberger, bene il doppio Axel 12.07: Inizia il secondo gruppo con l’australiana Kailani Craine, 23 anni, di Newcastle. E’ allenata da Tiffany Chin, Chris Pottenger. e’ stata 17ma a PyeongChang e 26ma ai Mondiali dello scorso anno a Stoccolma. Si esibisce su Heart of Glass di Blondie 11.47: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio e a seguire il secondo gruppo. Questa la classifica dopo il primo gruppo: 1 4 JPN KAWABE Mana 62.69 2 3 AUT MIKUTINA Olga 61.14 3 5 NED van ZUNDERT Lindsay 59.24 4 2 FIN SAARINEN Jenni 56.97 5 6 SWE TALJEGARD Josefin 54.51 6 1 UKR SHABOTOVA Anastasiia 48.68 11.45: La ...

