LIVE Biathlon, Staffetta uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si comincia, Bormolini in prima frazione (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.32 Ai 900 metri Laegreid e Khalili transitano in testa a pari merito. Bormolini 6° a 1?6, gruppo compatto. 7.31 Si mettono davanti Russia, Norvegia e Francia. Ritmi bassi in questo avvio. 7.30 Iniziata la Staffetta maschile. Fa freddissimo. 7.28 Ci siamo, pochi istanti al via della gara. Ci sarà Thomas Bormolini in prima frazione per l’Italia. 07.27: Da capire come gli atleti sapranno adattarsi a queste condizioni di neve, molto particolari. In casa Italia, nei giorni precedenti si è molto sofferto. 07.26: Ovviamente servirà miscelare precisione al poligono e velocità sugli sci stretti. 07.25: Il miglior risultato ottenuto dall’Italia è il 4° posto di Ruhpolding. Si spera in questa sede di poter avanzare quantomeno di un ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.32 Ai 900 metri Laegreid e Khalili transitano in testa a pari merito.6° a 1?6, gruppo compatto. 7.31 Si mettono davanti Russia, Norvegia e Francia. Ritmi bassi in questo avvio. 7.30 Iniziata lamaschile. Fa freddissimo. 7.28 Ci siamo, pochi istanti al via della gara. Ci sarà Thomasinper l’Italia. 07.27: Da capire come gli atleti sapranno adattarsi a queste condizioni di neve, molto particolari. In casa Italia, nei giorni precedenti si è molto sofferto. 07.26: Ovviamente servirà miscelare precisione al poligono e velocità sugli sci stretti. 07.25: Il miglior risultato ottenuto dall’Italia è il 4° posto di Ruhpolding. Si spera in questa sede di poter avanzare quantomeno di un ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Biathlon - Staffetta maschile ?? Si parte! Per l'Italia in prima frazione Thomas #Bormolini ????… - sportface2016 : ?? #Live #Biathlon - Staffetta maschile ?? Tutto pronto al Zhangjiakou National Biathlon Centre per la staffetta ma… - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la #DIRETTA #Beijng2022 della staffetta maschile: Norvegia e Francia si contendono l'oro, l'… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 15 febbraio in DIRETTA: vai Sofia Goggia! Azzurri per l’impresa nel biathlon… - zazoomblog : LIVE – Biathlon staffetta maschile Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #staffetta… -